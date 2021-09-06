توضيح من الملحقية الثقافية للطلاب الراغبين في العودة لـ ماليزيا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

وجهت الملحقية الثقافية للمملكة في ماليزيا رسالة للطلاب الراغبين في العودة لماليزيا ويرغبون في استكمال إجراءات الحجر.

وقالت الملحقية الثقافية، في بيان لها عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “نأمل بأن يتم التقديم على إيميل وزارة الصحة الماليزية ([email protected]) من أجل استبدال الحجر المؤسسي بالحجر المنزلي قبل القدوم إلى ماليزيا”.

الحجر المؤسسي

وأضافت: “عليه نأمل من لديه الرغبة في العودة وصدرت له الموافقة ويرغب في الحجر المؤسسي مراسلة وزارة الصحة الماليزية وفي حال عدم الرد عليه يتم إرسال المسوغات المذكورة أدناه على الإيميل ([email protected])”.

إجراءات مهمة

وأشارت الملحقية “إلى أنه يراعى الإرسال قبل موعد الرحلة بــ(7) أيام مع إرفاق الأوراق التالية: صورة من التأشيرات مع موافقة الدخول إلى ماليزيا، صورة من جوازات الطالب ومرافقيه، صورة من تذكرة السفر، صورة من شهادة أخذ اللقاح للجرعتين، بالإضافة إلى عنوان السكن في ماليزيا والايميل ورقم التلفون، تعبئة استمارة وزارة الصحة الماليزية المرفقة، وبرفقه رابط النموذج”.

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