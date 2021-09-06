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ذكرت مصادر أمنية إسرائيلية لهيئة البث "مكان"، أن الفلسطينيين الستة الفارين من سجن جلبوع تفرقوا وتمكن اثنان منهم من التسلل إلى داخل الأراضي الأردنية، فيما فر أربعة آخرون إلى منطقة جنين شمالي الضفة الغربية.
من جهته، نقل موقع "واللا" الإسرائيلي عن مصدر أمني، أن الشرطة الإسرائيلية تستعد لاحتمال محاولة الفارين تنفيذ هجوم، بما في ذلك احتمال الاختطاف لأغراض المساومة على إطلاق سراح معتقلين آخرين.
وبين المصدر أن التقديرات تشير إلى أن الفارين انقسموا إلى ثلاثة مجموعات، تتكون كل واحدة من شخصين.
على صعيد متصل، وصل وزير الأمن الداخلي عومر بارليف، إلى سجن جلبوع، وقال: "إن الحديث يدور عن حادث صعب وخطير ولا ينبغي أن يحدث في دولة إسرائيل"، وفقاً لــ"سبوتنيك".
06 سبتمبر 2021 - 29 محرّم 1443 03:40 PM
شرطة الاحتلال تستعد لاحتمال تنفيذهم هجوممصادر أمنية إسرائيلية تكشف مصير الفلسطينيين الـ 6 الفارين من سجن جلبوع
ذكرت مصادر أمنية إسرائيلية لهيئة البث "مكان"، أن الفلسطينيين الستة الفارين من سجن جلبوع تفرقوا وتمكن اثنان منهم من التسلل إلى داخل الأراضي الأردنية، فيما فر أربعة آخرون إلى منطقة جنين شمالي الضفة الغربية.
من جهته، نقل موقع "واللا" الإسرائيلي عن مصدر أمني، أن الشرطة الإسرائيلية تستعد لاحتمال محاولة الفارين تنفيذ هجوم، بما في ذلك احتمال الاختطاف لأغراض المساومة على إطلاق سراح معتقلين آخرين.
وبين المصدر أن التقديرات تشير إلى أن الفارين انقسموا إلى ثلاثة مجموعات، تتكون كل واحدة من شخصين.
على صعيد متصل، وصل وزير الأمن الداخلي عومر بارليف، إلى سجن جلبوع، وقال: "إن الحديث يدور عن حادث صعب وخطير ولا ينبغي أن يحدث في دولة إسرائيل"، وفقاً لــ"سبوتنيك".
، مصادر أمنية إسرائيلية تكشف مصير الفلسطينيين الـ 6 الفارين من سجن جلبوع ،
المصدر : الخليج 365
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