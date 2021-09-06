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أكد سفير الشباب العربي لدول مجلس التعاون الخليجي عضو مجلس إدارة مجلس الشباب العربي بجامعة الدول العربية محمد الهاجري، أن الصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة التي أطلقتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران أمس في المنطقة الشرقية ونجران وجازان لاستهداف أرواح المدنيين الأبرياء من مواطنين ومقيمين هي جريمة إرهابية جبانة تنتهك القوانين والمواثيق الدولية وتخالف كل الأعراف والقوانين التي تحترمها العالم ما عدا إيران.
وقال الهاجري: إن مليشيا الحوثي جماعة إرهابية ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتنتهك بشكل صارخ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، الأمر الذي يستوجب تصنيفها كجماعة إرهابية، وهو ما طالب به البرلمان العربي في قراره الصادر في ١٩ يونيو ٢٠١٩.
06 سبتمبر 2021 - 29 محرّم 1443 03:44 PM
قال: إيران لم تحترم القوانين والمواثيق الدولية وتخالف كل الأعراف"الهاجري": استهداف المدنيين الأبرياء من قبل المليشيا الحوثية عمل إرهابي جبان
أكد سفير الشباب العربي لدول مجلس التعاون الخليجي عضو مجلس إدارة مجلس الشباب العربي بجامعة الدول العربية محمد الهاجري، أن الصواريخ الباليستية والطائرات المفخخة التي أطلقتها مليشيا الحوثي المدعومة من إيران أمس في المنطقة الشرقية ونجران وجازان لاستهداف أرواح المدنيين الأبرياء من مواطنين ومقيمين هي جريمة إرهابية جبانة تنتهك القوانين والمواثيق الدولية وتخالف كل الأعراف والقوانين التي تحترمها العالم ما عدا إيران.
وقال الهاجري: إن مليشيا الحوثي جماعة إرهابية ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتنتهك بشكل صارخ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، الأمر الذي يستوجب تصنيفها كجماعة إرهابية، وهو ما طالب به البرلمان العربي في قراره الصادر في ١٩ يونيو ٢٠١٩.
، "الهاجري": استهداف المدنيين الأبرياء من قبل المليشيا الحوثية عمل إرهابي جبان ،
المصدر : الخليج 365
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