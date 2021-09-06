، "خوجة": 3 أمور تكشف أهمية التحصين ضد كورونا.. أبرزها تطويق ومحاصرة الفيروس ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: إن الغاء موعد تحصين الأبناء بحجة عدم وجود "فايزر" لا يخدم مواجهة الجائحة

دعا أمين عام اتحاد المستشفيات العربية أستاذ الصحة العامة وطب الأسرة والمجتمع البروفيسور توفيق أحمد خوجة، أولياء الأمور إلى عدم إلغاء مواعيد الجرعة الثانية لأبنائهم؛ بحجة عدم وجود "فايزر" بعد أخذه في الجرعة الأولى، وعدم رغبتهم في أخذ اللقاح الآخر المعتمد.

وقال: هذا الإلغاء ليس من شأنه خدمة مسيرة ومنظومة مكافحة كورونا، إذ إن استمرار أفراد المجتمع في التحصين يعزز مستويات التعافي ويرفع درجات الحماية، وخصوصًا ولله الحمد أن المؤشرات إيجابية في منحنى الإصابات اليومية هذه الأيام.

وأضاف: الدراسات أثبتت إمكانية التبديل بين اللقاحات في جرعتيهما، إذ بدأت معظم الدول بما فيها بلادنا الغالية في إعطاء لقاحين مختلفين لكورونا، بعدما أثبتت دراسات علمية دولية عدة مأمونية الطريقة وفاعليتها في التصدي للفيروس، مع تحقق النتائج التي تهدف لها الجرعة الثانية في تعزيز مستويات المناعة، كما أن هذا الأمر يسّرع من عمليات التحصين وعدم حدوث أي تأخير في إعطاء اللقاحات.

وأردف "خوجة": أهمية التحصين ضد كورونا تكمن في ثلاثة أمور مهمة وهي: تطويق ومحاصرة فيروس كورونا، فالأشخاص الذين سيأخذون التطعيم سيكونون محميين من الفيروس، وبالتالي تقل فرص اكتسابهم للعدوى عند مخالطة المصابين أو الحاملين للعدوى دون أن تظهر عليهم الأعراض، إضافة إلى اكتساب مناعة قوية ضد الفيروس، مما يعطي الأمان للفرد في تحركاته وتنقلاته داخل المملكة أو عند السفر خارجها، فضلاً عن حدوث المناعة لدى أفراد المجتمع عبر أخذ اللقاحات، فاللقاحات المضادة للأمراض آمنة، كما أن الآثار الجانبية والمضاعفات المترتبة عليها تكاد تكون معدومة تماماً، تقريباً صفر، وهذا يعطي الأمل الوحيد في مناعة المجتمع.

وتابع: على أفراد المجتمع أن يكونوا في مستوى المسؤولية، ويدركوا أن وباء كورونا ما زال خطيراً وخصوصًا مع تحوراته الجديدة، وأنه لا يزال موجوداً ويشكل تحديّاً كبيراً، فالأمر ما زال مرتهناً أيضًا على الوعي المجتمعي ومسألة وقت حتى تصبح هناك مناعة مجتمعية بعد تلقي الجميع اللقاح الوقائي.

وقال "خوجة": التزام الفرد بالإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية واجب عليه لحماية نفسه وحماية المحيطين به في بيت الأسرة وبيئة العمل وفي المجتمع ككل، ونؤكد ضرورة استمرار الوعي المجتمعي بأهمية التقيد بالاشتراطات الصحية كارتداء الكمامة والتباعد الجسدي وغسل اليدين بشكل دائم.

وأكد أن الدولة بذلت الكثير، كما أن وزارة الصحة تبذل جهوداً كبيرة؛ إذ وضعت إجراءات وحددت الدور المطلوب من المواطن والمقيم، وبالتالي يجب على المواطن والمقيم القيام بواجبهما ليتكامل دورهما مع دور الدولة لما فيه مصلحتهما.