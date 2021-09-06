المملكة السعودية تنفذ حكم القتل لمواطن شارك في خلية إرهابية واستهدف رجال الأمن

محمد الفلاح - الإثنين 6 سبتمبر 2021

نفذت وزارة الداخلية السعودية حكم القتل تعزيرا بالجاني عدنان بن مصطفى الشرفا، اليوم الاثنين، وذلك لاشتراكه في خلية إرهابية تهدف لزعزعة الأمن في المملكة، واستهداف رجال الأمن بقصد قتلهم.



وتفصيلا.. أقدم عدنان بن مصطفى الشرفا -سعودي الجنسية- على تهريب الأسلحة من وإلى المملكة، والاشتراك في خلية إرهابية تهدف لزعزعة الأمن في البلاد، واستهداف رجال الأمن من خلال إطلاق النار عليهم بقصد قتلهم، وعلى مقرات الجهات الأمنية وإثارة الفوضى والشغب.

وتمكنت سلطات الأمن من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الجرائم، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة، وصدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، ولأن ما قام به الجاني من جرائم عديدة ومحرمة وصدرت باجتماع وتخطيط وأن تلك الجرائم فيها من الشرور والبلاء العام ولا ينقطع إلا باستئصال من فعلها، فقد تم الحكم عليه بالقتل تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور. وفقا لصحيفة عكاظ.

وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني عدنان بن مصطفى الشرفا، اليوم (الإثنين) 29 / 01 / 1443هـ بمدينة الدمام بالمنطقة الشرقية.