شكرا لقرائتكم خبر عن عباس السادة مدربا لفريق قدم صم الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • ناصر الشمري : تطوير مجمل الألعاب الرياضية بالنادي وتبني مواهب اللاعبين

‏تعاقد نادي الصم بالمنطقة الشرقية مع المدرب الوطني عباس السادة ،وذلك لتدريب اللاعبين الصم على فنون كرة القدم وذلك في إطار برنامج تطوير الرياضة بالنادي واستقطاب الكفاءات الوطنية والمؤهلة لتدريب اللاعبين .

‏واعتبر رئيس مجلس إدارة النادي الدكتور ناصر الشمري بأن هذه الخطوة التي اعتمدها النادي في التعاقد مع المدرب الوطني عباس السادة تصب في محور تطوير مجمل الألعاب الرياضية بالنادي ومنها كرة القدم وتبني مواهب اللاعبين من فئة الصم ورفع مستواهم الفني والمهاري.

وألمح الشمري بأن مجلس الإدارة يرسخ جهوده حاليا في رفع مستوى الاهتمام بالفرق الرياضية واعدا مواصلة الانجازات في مختلف الرياضات المتنوعة والتي شارك فيها النادي مؤخرا ضمن بطولات المملكة التي ينظمها الاتحاد السعودي لرياضة الصم.

وأشار أن تحقيق نادي الصم بالمنطقة الشرقية لجملة الإنجازات الرياضية مؤخرا تصب فعلا في أهداف استراتجية النادي التطويرية والتي بدأ النادي في رفع مستوى برامجه التي تلبي احتياجات هذه الفئة قائلا إن المبادرات التطويرية التي أطلقها النادي تأتي متسقة مع خطة النادي في توظيف فعالياته المتعددة والتي شرع في تنفيذها مؤخرا في عدة محاور رئيسة منها النشاط الثقافي والرياضي والتوعوي والاجتماعي .

الجدير بالذكر بأن المدرب الوطني عباس السادة حاصل على رخصة تدريبc من الاتحاد السعودي لكرة القدم وحاصل على الرخصة B و A من خارج المملكة كما درب أندية الخليج والصفا والهداية والسلام والخويلدية .