شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر لـ ”الخليج 365” : لا صحة للمخالفات المرورية المتداولة على مواقع التواصل عاجل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عبدالرحمن الخثعمي - الدمام

نفى مصدر لـ "اليوم" ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن تعديل المخالفات المرورية، وأكد المصدر أنه لا صحة لذلك ويجب التحقق مما ينشر وعدم الانسياق وراء الشائعات، مشيرا إلى أن أي قرار يصدر في المخالفات سيتم الإعلان عنه عبر المواقع الرسمية للمرور السعودي.

وكان وسائل التواصل قد تداولت شائعات عن تعديل في المخالفات المرورية نصت على غرامة بقيمة 1800 ريال وتوقيف لـ 6 أيام مع سحب الرخصة لمدة سنة في حال تكرار المخالفة مرتان في السنة، وغرامة 400 ريال لعدم ربط حزام الأمان ويشمل كافة الركاب في المتواجدين في المركبة، وغرامة 500 ريال للقيادة دون رخصة وحجز المركبة وتوقيف لمدة يومان، وكذلك تم تداوم مصادرة وحجز جميع المركبات المعدلة بلوحات سعودية أو ما دونها، وغرامة 400 وحجز يومين لكافة أنواع التظليل الحاجبة للرؤية، وغرامة 500 ريال للانشغال أو الاتصال بالهاتف أثناء القيادة وحجز السيارة 5 أيام وتوقيف الشخص 24 ساعة بالسجن، بالإضافة إلى غرامة 500 للدوران يمين عند الإشارة، ويجب الوقوف إلى أن تضاء بالأخضر، وسحب الرخصة في حال تكرار مخالفة ساهر لسرعة أكثر من 110 ثلاث مرات في الشهر، وغرامة 350 للوقوف الخاطئ في الأماكن المكتظة.

وأكد المصدر أنه لا صحة لجميع تلك الشائعات، وأن المخالفات الصحيحة تتواجد في المواقع الرسمية للمرور السعودي ويمكن الإطلاع عليها، مطالبا بعدم الانقياد وراء الشائعات ولا تداولها.