شكرا لمتابعة خبر عن "النقل" تطالب بتهدئة السرعة على طريق "المدينة المنورة - مكة المكرمة" بسبب الأمطار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

أصدر فرع وزارة النقل والخدمات اللوجستية بالمدينة المنورة، اليوم الاثنين، تنبيهًا لمستخدمي طريق "المدينة المنورة/ مكة المكرمة" السريع.

وطالب فرع النقل بأخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً لهطول الأمطار على الطريق، وذلك للحفاظ على سلامة الجميع.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة وتمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار إلى أن ترتفع نسبة الرطوبة خلال الليل وساعات الصباح الباكر على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط المملكة.