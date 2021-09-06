شكرا لمتابعة خبر عن تنبيه لمستخدمي طرق جازان من هطول أمطار ورياح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

أصدر أمن الطرق، اليوم الاثنين، ‏تنبيهًا لمستخدمي الطرق بمنطقة جازان، بأن المنطقة قد تشهدُ هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة يُصاحبها نشاط في الرياح السطحية.

وأوضح أمن الطرق أن ذلك يحد من مدى الرؤية الأفقية ، لذا يجب أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة للحفاظ على سلامة الجميع.

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وتدني في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة وتمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وأشار إلى أن ترتفع نسبة الرطوبة خلال الليل وساعات الصباح الباكر على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط المملكة.