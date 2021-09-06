شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. خطاط يستغرق عامين ونصف في كتابة المصحف كاملاً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف خطاط سعودي عن تجربته في كتابة المصحف كاملًا، حيث استغرقت كتابته سنتين ونصف.

وقال الخطاط " محمد خواجي" خلال حديثه في قناة " العربية " : اكتشفت موهبتي في المرحلة المتوسطة، وكنت متأثر بخطاط، وسافرت إلى مصر، وزورت مسعد خضير البورسعيدي، وتأثرت بخطها.

وأضاف أنه أصبح مميزًا في جميع الخطوط خاصة النسخ والرقعة، قائلا : فكنت أحب القرآن الكريم وختمته وانا صغير ونسخت ثلاثة.

وأوضح أن كتابة المصحف تستغرق 6 دقائق لكل سطر و180 دقيقة للصفحة الواحدة والمصحف يستغرق سنتين و6 أشهر.