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بالفيديو.. خطاط يستغرق عامين ونصف في كتابة المصحف كاملاً

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف خطاط سعودي عن تجربته في كتابة المصحف كاملًا، حيث استغرقت كتابته سنتين ونصف.

وقال الخطاط " محمد خواجي" خلال حديثه في قناة " العربية " : اكتشفت موهبتي في المرحلة المتوسطة، وكنت متأثر بخطاط، وسافرت إلى مصر، وزورت مسعد خضير البورسعيدي، وتأثرت بخطها.

وأضاف أنه أصبح مميزًا في جميع الخطوط خاصة النسخ والرقعة، قائلا : فكنت أحب القرآن الكريم وختمته وانا صغير ونسخت ثلاثة.

وأوضح أن كتابة المصحف تستغرق 6 دقائق لكل سطر و180 دقيقة للصفحة الواحدة والمصحف يستغرق سنتين و6 أشهر.

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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