شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ‏معايير قبول منصة إحسان للحالات الإنسانية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف الرئيس التنفيذي لمنصة إحسان، عبدالعزيز الحمادي، آلية ومعايير تحديد الأكثر احتياجاً من المستفيدين وكيفية التعامل مع طلبات المُتقدمين على الوظائف؛ لإمكانية الانتقاء من بينها.

وأوضح عبدالعزيز الحمادي، إن المنصة تتعامل مع الجهات التي تتعامل مع المستفيد النهائي؛ حيث أن لديهم أكثر من 3000 جمعية على مستوى المملكة، ولديهم معيار الحوكمة لاختيار الجهات الأكثر أهلية، كما يتم دراسة نسبة التشغيل، والتاريخ الخاص بفرص التبرع، فيما تعمل على استخدام آلية "محرك بحث الأهلية" لاختيار الأكثر استحقاقاً للمساعدة.

وقال الحمادي، أنه يجب تحديد أولوية المُستفيد، والمناطق الأقل حاجة للاستحقاق، لافتًا إلى أن هناك تصنيفين الرعوي والتنموي، فيما يتم ترتيب أولويات المحتاجين ويتم البدء بما يحفظ النفس ويُخفض القرارات، وكذلك تفريج كرب الناس والمشورة، بحسب تصريحاته لقناة "السعودية" .