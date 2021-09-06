شكرا لمتابعة خبر عن السفير الياباني بالرياض: أول كلمة عربية تعلمتها هي "بطة" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح سفير اليابان لدي المملكة، فوميو إيواي، أن أول كلمات عربية تعلمها عند بدء دراسته للغة، كانت كلمة «بطة» في جملة تقول «انظر يا أبي، انظر بطة».

وكشف السفير الياباني، عن صورة لبطتين بنادي الرياض للجولف، موضحًا أنه ذهب إلى النادي وقام بالسلام على جميع اللاعبين الأحباء، إضافة إلى بطتين جميلتين.

وأشار سفير اليابان بالرياض إلى أن كلمة "بطة" هي من بين الكلمات التي تعلمها عند بدء دراسة اللغة العربية في جلمة «انظرْ يا أبي.. انظرْ بطة».