شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطنة تنقل الأسر المحتاجة مجانًا بسيارتها في تبوك والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - تبوك (صدى):

قررت مواطنة من منطقة تبوك، بتخصيص ساعات من يومها لنقل الأسر المحتاجة مجانا بواسطة سيارتها، حيث بدأت ذلك منذ أكثر من عامين.

وقالت المواطنة لـ قناة الإخبارية، إنها كانت تعاني من الانتقال لتلبية مطالبها وعدم وجود عمل، وعندما وجدت وظيفة وامتلكت سيارة عاهدت نفسها على نقل الأسر المحتاجة.

وأضافت أنها بدأت من منذ عام 2029، حيث تنقل الأسر التي لا تمتلك سيارة، من أجل شراء الأدوية أو الطعام.

وتابعت أنه بحكم عملها كإدارية في أحد المستشفيات، تقوم بعرض خدماتها بشكل لبق على المراجعين الذين ليس لديهم سيارة.

وأشارت إلى أنها تقوم بنقل النساء الكبيرات بالسن وذوي الهمم والمعنفات والأسر التي لا يوجد لها أبناء. وأنهم يتواصلون معها لنقلهم في أي وقت.