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توضيح من الملحقية الثقافية بماليزيا للطلاب الراغبين في استبدال الحجر

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الرياض - علي القحطاني - كوالالمبور (صدى):

وجهت الملحقية الثقافية للمملكة في ماليزيا رسالة للطلاب الراغبين في العودة لماليزيا ويرغبون في أن يكون الحجر منزلي.

وقالت الملحقية الثقافية : نأمل بأن يتم التقديم على ايميل وزارة الصحة الماليزية ( [email protected] ) من أجل استبدال الحجر المؤسسي بالحجر المنزلي قبل القدوم الى ماليزيا .

وأضافت :عليه نأمل من لديه الرغبة في العودة وصدرت له الموافقة ويرغب في الحجر المؤسسي مراسلة وزارة الصحة الماليزية وفي حال عدم الرد عليه يتم ارسال المسوغات المذكورة أدناه على الإيميل ([email protected]).

وأشارت إلى أنه يراعى الارسال قبل موعد الرحلة بــ(7) أيام مع إرفاق الأوراق التالية: صورة من التأشيرات مع موافقة الدخول الى ماليزيا، صورة من جوازات الطالب ومرافقيه، صورة من تذكرة السفر، صورة من شهادة أخذ اللقاح للجرعتين

بالإضافة إلى : عنوان السكن في ماليزيا والايميل ورقم التلفون، تعبئة استمارة وزارة الصحة الماليزية المرفقة، وبرفقه رابط النموذج.

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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