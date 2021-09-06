شكرا لمتابعة خبر عن توضيح من الملحقية الثقافية بماليزيا للطلاب الراغبين في استبدال الحجر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كوالالمبور (صدى):

وجهت الملحقية الثقافية للمملكة في ماليزيا رسالة للطلاب الراغبين في العودة لماليزيا ويرغبون في أن يكون الحجر منزلي.

وقالت الملحقية الثقافية : نأمل بأن يتم التقديم على ايميل وزارة الصحة الماليزية ( [email protected] ) من أجل استبدال الحجر المؤسسي بالحجر المنزلي قبل القدوم الى ماليزيا .

وأضافت :عليه نأمل من لديه الرغبة في العودة وصدرت له الموافقة ويرغب في الحجر المؤسسي مراسلة وزارة الصحة الماليزية وفي حال عدم الرد عليه يتم ارسال المسوغات المذكورة أدناه على الإيميل ([email protected]).

وأشارت إلى أنه يراعى الارسال قبل موعد الرحلة بــ(7) أيام مع إرفاق الأوراق التالية: صورة من التأشيرات مع موافقة الدخول الى ماليزيا، صورة من جوازات الطالب ومرافقيه، صورة من تذكرة السفر، صورة من شهادة أخذ اللقاح للجرعتين

بالإضافة إلى : عنوان السكن في ماليزيا والايميل ورقم التلفون، تعبئة استمارة وزارة الصحة الماليزية المرفقة، وبرفقه رابط النموذج.