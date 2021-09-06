شكرا لمتابعة خبر عن " تخصصي تبوك " يكرم أكثر من 60 متطوعاً صحياً والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عطاالله العمراني (صدى):

كرمت إدارة مستشفى الملك فهد التخصصي بتبوك صباح اليوم أكثر من 60 متطوعًا ومتطوعة , بحضور مساعد مدير المستشفى لشؤون المرضى الأستاذ سعد المشهوري ومساعد مدير المستشفى للموارد البشرية احمد العطوي ومدير الإدارة الطبية الدكتور ثامر العنزي .

حيث قدم مساعد مدير المستشفى لشؤون المرضى نيابة عن مدير المستشفى الشكر والتقدير للمتطوعين نظير جهودهم الكبيرة التي بذلوها خلال الفترة الماضية ومشاركتهم الفاعلة مع منسوبي المستشفى .

وأكد المشهوري على أن مستشفى الملك فهد التخصصي يدعم العمل التطوعي الصحي من خلال إتاحة الفرص التطوعية في أقسام المستشفى وإكساب المتطوعين المعرفة وبناء قدرات المتطوعين في المجال الصحي , مشيراً إلى أن العمل التطوعي يعد سمة من السمات الحيوية للمجتمعات المتقدمة وتحقيقاً لرؤية المملكة 2030 التي تركز على العمل التطوعي من أجل الوصول إلى مليون متطوع في القطاع غير الربحي .

وفي ختام اللقاء قدم المشهوري شكره لإدارة المشاركة المجتمعية والتطوع الصحي بالمديرية على تعاونهم المثمر مع المستشفى , كما قدم للمتطوعين الهدايا التذكارية بهذه المناسبة .