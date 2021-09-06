شكرا لمتابعة خبر عن طبية مكه تنقذ حياة طبيب خمسيني من انسلاخ وارتجاع وتهتك بصمامات وشرايين القلب والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حسين العلي (صدى):

نجح فريق طبي تكاملي متخصص بمركز القلب بمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة عضو تجمع مكه المكرمة الصحي من انقاذ حياة طبيب بمنتصف العقد الخامس من العمر كان يعاني من ارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستوى السكري اضافة الى وجود جلطة دماغية قديمة تسببت له بعدد من الاعتلالات بالقلب.

واستقبلت طوارئ المدينة الطبية الاحالة للمريض من منطقة الباحة وتعاملت معها بسرعة واحترافية عالية لم تتجاوز ٤ ساعات منذ استقبال طلب الاحالة وحتى اجراء العملية، حيث اظهر تاريخه المرضي وجود ارتفاع بضغط الدم والسكري مع وجود جلطة دماغية قديمة وتم على الفور اجراء القسطرة التشخيصية وعدد من الفحوصات والاشعة اللازمة والتي اظهرت نتائجها وجود انسلاخ بالشريان الاورطي وجذع القلب مع ارتجاع شديد بالصمام الاورطي وتهتك بالشريان التاجي الايمن.

وأوضح مدير مركز القلب بالمدينة الطبية الدكتور محمد ميني أنه اجتمع الفريق الطبي المتخصص لمثل هذا النوع من العمليات المكون من جراحة القلب وكلاً من التخدير والتمريض ورعاية جراحة القلب والتروية والعناية المركزة وتقرر اجراء جراحة عاجلة تم خلالها استبدال شريان الاورطي مع الصمام وتم عمل قنطرة الشريان الايمن الرئيسي تكللت ولله الحمد والمنه بالنجاح التام وتعد هذه العمليه نادره و عالية الخطورة ومعقده جدا استغرقت ١٢ ساعة خرج بعدها المريض بصحة وعافية.