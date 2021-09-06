شكرا لمتابعة خبر عن طوارئ صحة الباحة تستقبل أكثر من 8000 مراجع خلال الأسبوع الماضي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبدالله الغامدي (صدى):

أشارت الإحصائية الأسبوعية لمستشفيات صحة الباحة خلال الفترة من تاريخ 28/8/2021م إلى تاريخ 4/9/2021م عن استقبال أقسام الطوارئ 8002حالة بينما استقبلت العيادات الخارجية 7801مراجع وبلغ عدد المنومين 1445مريض كما تم إجراء 241عملية جراحية خلال الأسبوع.

من ناحية أخرى اوضحت الإحصائية عدد المستفيدين من عيادات تطمن حيث بلغ151968 مستفيد منذ افتتاحها حتى نهاية الاسبوع الدولي (35)للعام 2021م ومن خلال سبعة مواقع موزعة على عدة مرافق صحية في المنطقة.

يذكر ان عيادات تطمن مخصصة لاستقبال كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا المستجد مثل ارتفاع درجة الحرارة التي قد يرافقها ضيق في التنفس اوسعال وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين او مخالفي نظام الاقامة ويتم استقبال المرضى بشكل مباشر بدون حجز اي موعد