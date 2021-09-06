أمُّ القرى تتقدَّم 400 مركز في تصنيف التايمز لعام 2022

الرياض - محمد عبدالله - تقدَّمت جامعة أم القرى 400 مركزٍ في قائمة تصنيف التايمز للجامعات العالمية للعام 2022؛ لتنال المرتبة 601-800، وتواصل خطواتها الريادية في التقدُّم ضمن التصنيفات المختلفة، وتعزِّز تنافسها عالميًا، من خلال تطوير برامجها الأكاديمية، وتكثيف إنتاجها البحثيِّ؛ وفق أفضل الممارسات الموائمة لمستهدفات تنمية قطاع التعليم بالمملكة.

وأكَّد رئيس جامعة أم القرى أ.د. معدي بن محمد آل مذهب أن التقدُّم الذي حقَّقته الجامعات السعودية ضمن تصنيف التايمز العالمي نتاج اهتمام ودعم القيادة الرشيدة بالتعليم والبحث والابتكار، ونتاج عناية واهتمام مكثَّفين من وزير التعليم د. حمد آل الشيخ، ونائبه للجامعات والبحث والابتكار د. محمد السديري، فضلًا عن تضافر جهود المنسوبين في الجامعات كافَّةً لتطوير المنظومة التعليمية والبحث العلمي وفق المؤشرات والمعايير التي أقرَّتها التصنيفات العالمية.

من جهته أوضح وكيل الجامعة للابتكار وريادة الأعمال د. علي الشاعري أن الجامعة حقَّقت خلال العام المنصرم تقدُّمًا ملحوظًا في مختلف التصنيفات العالمية، وذلك يعود إلى تكامل جهات الجامعة وتوحيد جهودها الأكاديمية والبحثية والابتكارية، إضافة إلى إسهاماتها في خدمة المجتمع؛ لاستيفاء المعايير الخاصة بكل تصنيف، علاوةً على استثمار خبرات كوادرها وتطوير قدراتها الأكاديمية، فضلًا عن تجويد مخرجاتها بما يحقِّق رضا أرباب العمل والتنافسية على الفرص الوظيفية في عالم الأعمال.

اقرأ أيضًا:

تعليم مكة المكرمة يطلق عددًا من البرامج لمعلمات مدارس الطفولة المبكرة