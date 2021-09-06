«تعليم نجران» يكرم طالبًا مصابًا بكسر في الساق.. ويوضح السبب

الرياض - محمد عبدالله - وجه المدير العام بتعليم نجران، فهد بن صالح عقالا، بتكريم طالب بالمرحلة الثانيوة، لم تمنعه إصابته بكسر في ساقه من أخذ جرعتي لقاح كورونا والانتظام في الدراسة الحضورية.

وذكرت إدارة تعليم نجران –عبر تويتر- أن الطالب مهدي آل سالم، ويدرس في الصف الثالث الثانوي بمدرسة صهيب بن سنان لم تكن إصابته بكسر في إحدى قدميه عائقا أمامه لأخذ جرعتي اللقاح وحضوره إلى مقاعد الدراسة، حرصًا منه على مستقبله لمواصلة طموحه وتحقيق حلمه.

من جهة أخرى، أوضحت تعليم نجران، قام المدير العام لتعليم نجران بزيارة ميدانية إلى مدرسة القدس الابتدائية، وتابع سير العملية التعليمية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية، كما شارك الطلاب إحدى الحصص الدراسية المقدمة عبر منصة (مدرستي).

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