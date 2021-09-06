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«تعليم نجران» يكرم طالبًا مصابًا بكسر في الساق.. ويوضح السبب

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الرياض - محمد عبدالله - وجه المدير العام بتعليم نجران، فهد بن صالح عقالا، بتكريم طالب بالمرحلة الثانيوة، لم تمنعه إصابته بكسر في ساقه من أخذ جرعتي لقاح والانتظام في الدراسة الحضورية.

وذكرت إدارة تعليم نجران –عبر تويتر- أن الطالب مهدي آل سالم، ويدرس في الصف الثالث الثانوي بمدرسة صهيب بن سنان  لم تكن إصابته بكسر في إحدى قدميه عائقا أمامه لأخذ جرعتي اللقاح وحضوره إلى مقاعد الدراسة، حرصًا منه على مستقبله لمواصلة طموحه وتحقيق حلمه.

من جهة أخرى، أوضحت تعليم نجران، قام المدير العام لتعليم نجران بزيارة ميدانية إلى مدرسة القدس الابتدائية، وتابع سير العملية التعليمية وتطبيق الإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية، كما شارك الطلاب إحدى الحصص الدراسية المقدمة عبر منصة (مدرستي).

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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