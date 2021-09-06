شرطة مكة تضبط مواطنًا بحوزته 56 كجم حشيشا بمحافظة القنفذة

الرياض - محمد عبدالله - تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة من ضبط مواطن بمحافظة القنفذة وبحوزته (56) كيلوجرامًا من الحشيش المخدر، وجرى إحالته إلى جهة الاختصاص.

وقال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، عن دوريات الأمن بالمنطقة قبضت على مواطن في العقد الثالث من العمر، بمحافظة القنفذة، ضبط بحوزته (56) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.

وأوضح المتحدث الإعلامي، أنه جرى إيقاف الجاني، واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

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