بالفيديو.. استشاري: الأطباء التجاريون ساعدوا في انتشار هوس عمليات التجميل

الرياض - محمد عبدالله - أكد استشاري جراحة التجميل د. أيمن حلمي، أن بعض الأطباء التجاريين ساعدوا في انتشار ظاهرة هوس عمليات التجميل.

وقال استشاري جراحة التجميل لقناة العربية، إن بعض الأطباء التجاريين يشبهون «الكشير» في السوبر ماركت حيث لا يسألونك عما إذا كنت تحتاج لتلك العملية من عدمه، وأن ما يهمهم هو المقابل المادي.

وأضاف أن الهوس بجراحات التجميل ظاهرة عالمية وأن نسبتها كانت ضئيلة في المملكة لكنها بدأت في الانتشار مؤخرا، وطالب الإعلام أن يقوم بدوره في توعية الناس بذلك.

وحذر استشاري جراحة التجميل، من عدم الانجراف وراء الموضة في ملامح الجسد، حيث ان الكثير من تلك الموضات ينتج عنها مشاكل صحية كبيرة.

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