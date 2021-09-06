عملية نادرة لعين رضيعة تنقذ بصرها في جدة

الرياض - محمد عبدالله - نجح فريق طبي بمستشفى العيون بجدة، من إجراء عملية نادرة لرضيعة (من الأطفال الخدج) وإنقاذ بصرها عن طريق «كي شبكية العين باستخدام الليزر».

وذكرت صحة جدة –عبر موقعها الإلكتروني- إن فريقا طبيا متخصصا بمستشفى العيون بجدة في إنقاذ بصر طفلة (من الخدج) منومة بمستشفى شرق جدة، حيث قام الفريق الطبي بعد التنسيق مع مستشفى شرق جدة بزيارة الطفلة والكشف على شبكية العين و فحص الحالة.

وتقرر التدخل المباشر عن طريق استخدام الليزر ووضع حقنة داخل العينين مما ساهم في إنقاذ بصر الطفلة، وأكد الفريق الطبي أنه مع الوقت والمتابعة سيتحسن النظر.

يذكر أن وضع الحقن داخل العين يُعد من أهم السبل التي تسهم في الحفاظ على شبكية العين، وتسمى «كي شبكية العين باستخدام الليزر»، وهي من العمليات النادرة والتي لا تتجاوز نسبة الإصابة للأطفال الخدج عن ١%.

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