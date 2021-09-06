سعود الطبية تحذر: النظارات الشمسية المقلدة تؤدي إلى دمار الشبكية

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت مدينة الملك سعود الطبية، أن مخاطر النظارات الشمسية المقلدة يفوق بمراحل مخاطر الشمس على العينين، وأنها تؤدي إلى دمار الشبكية.

وحذرت سعود الطبية –عبر تويتر- من النظارات الشمسية المقلدة رديئة الصنع، كونها تشكل خطرًا على العينين يفوق بمراحل مخاطر ضوء الشمس، مثل دمار الشبكية ومشاكل في النظر وزغللة بالعين وصداع متكرر عند ارتدائها.

من جهة أخرى، أكدت سعود الطبية، بعدم ترك القطع المعدنية والبلاستيكية في متناول الأطفال؛ حيث انها قد تتسبب في اختناقات تؤدي للوفاة.

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