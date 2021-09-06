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سعود الطبية تحذر: النظارات الشمسية المقلدة تؤدي إلى دمار الشبكية

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الرياض - محمد عبدالله - أعلنت مدينة الملك سعود الطبية، أن مخاطر النظارات الشمسية المقلدة يفوق بمراحل مخاطر الشمس على العينين، وأنها تؤدي إلى دمار الشبكية.

وحذرت سعود الطبية –عبر تويتر- من النظارات الشمسية المقلدة رديئة الصنع، كونها تشكل خطرًا على العينين يفوق بمراحل مخاطر ضوء الشمس، مثل دمار الشبكية ومشاكل في النظر وزغللة بالعين وصداع متكرر عند ارتدائها.

من جهة أخرى، أكدت سعود الطبية، بعدم ترك القطع المعدنية والبلاستيكية في متناول الأطفال؛ حيث انها قد تتسبب في اختناقات تؤدي للوفاة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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