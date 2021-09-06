بالفيديو.. مواطنة تنقل كبار السن وذوي الهمم مجانًا في تبوك

الرياض - محمد عبدالله - تقوم المواطنة «لطيفة» من منطقة تبوك، بتخصيص ساعات من يومها لنقل الأسر المحتاجة مجانا بواسطة سيارتها، وهو عهد التزمت به منذ أكثر من عامين.

وقالت لطيفة لبرنامج «اليوم» المذاع على قناة الإخبارية، إنها تنقل الأسر التي لا تمتلك سيارة، من أجل شراء الأدوية أو الطعام، موضحة أنها بدأت في ذلك منذ عام 2019.

وأشارت إلى أنها كانت تعاني من الانتقال لتلبية مطالبها وعدم وجود عمل، وعندما وجدت وظيفة وامتلكت سيارة عاهدت نفسها على نقل الأسر المحتاجة من الكبار والصغار.

وتابعت أنه بحكم عملها كإدارية في أحد المستشفيات، تقوم بعرض خدماتها بشكل لبق على المراجعين الذين ليس لديهم سيارة، وأنها تقوم بنقل النساء الكبيرات بالسن وذوي الهمم والمعنفات والأسر التي لا يوجد لها أبناء. وأنهم يتواصلون معها لنقلهم في أي وقت وأنها لا تشعر بالملل من ذلك.

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