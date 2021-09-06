شكرا لقرائتكم خبر عن إزالة مواقع مخالفة على مساحة 39 ألف متر مربع بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شرعت أمانة محافظة جدة بمشاركة الجهات ذات العلاقة اليوم، في إزالة مبانٍ مخالفة أقيمت على أملاك الدولة، دون مستمسكات نظامية بحي الصواري امتداد شارع الملك فيصل في نطاق بلدية أبحر الشمالية.

وأوضح رئيس بلدية أبحر الشمالية المهندس فهد الزهراني، أن الفرق الميدانية وقفت على إزالة مباني مخالفة عبارة عن عدد 2 مبنى مسلح وعدد 2 من الأسوار بمساحة إجمالية قدرها 39.366 ألف متر مربع، حيث تمت أعمال الإزالة بعد استكمال الإجراءات النظامية.

وتهيب الأمانة بالجميع ضرورة اتباع الأنظمة والتعليمات بعدم البناء إلا وفق الإجراءات النظامية، وعلى أراضٍ مملوكة بصكوك شرعية، للمحافظة على حقوق الجميع، مؤكدة مضيها في رصد جميع المخالفات واستكمال الإجراءات اللازمة حيالها للحفاظ على الأراضي الحكومية.