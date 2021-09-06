شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يهنئ الجبر بمناسبة الفوز بجائزة دولية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هنأ صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية رجل الأعمال عبداللطيف بن حمد الجبر بمناسبة فوز مجمع حمد الجبر التعليمي ومجمع نوره الجبر التعليمي لبنات في الأحساء بجائزة حمدان بن راشد الايسيسكو التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي للتطوع في تطوير المنشآت التربوية في العالم الإسلامي للعام 2020/2021.

وأشاد سموه بما يقدمه رجال الأعمال في المنطقة من أعمال خيرة وتشييد مراكز تعليمية تساهم في خدمة أبناء وبنات المنطقة بصفتهم رأس المال الذي يجب الاستثمار فيه لخدمة الوطن وتطوير قدرات أبنائه .

ورفع عبداللطيف الجبر الشكر لسموه الكريم على دعمه ومساندته لكل ما يقدم من أعمال مجتمعية في المنطقة مؤكداً بأن هذا النجاح بعد توفيق الله يعود لدعم سموه حيث كان متابعاً للمشروع منذ انطلاقته حتى تم تدشينه من قبل سموه.