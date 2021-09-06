شكرا لقرائتكم خبر عن أمير الشرقية يوجه بالتقيد بالإجراءات الاحترازية في مدارس المنطقة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هنأ صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية الطلاب والطالبات من أبناء المنطقة الشرقية بمناسبة بداية العام الدراسي الجديد متمنياً سموه لهم التوفيق والنجاح ليساهموا في بناء الوطن.

وأكد سموه على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والالتزام التام لضمان سلامة الطلاب والطالبات والمعلمين، مشيداً سموه بما اتخذته وزارة التعليم من جهود وخطط لعودة الطلاب إلى مقاعد الدراسة.

وقال سموه " بلا شك أن الانقطاع عن الحضور الى المدارس بسبب جائحة كورونا كان له أثر على الطلاب لطول مدته، ولكن الجهود التي بذلتها الجهات المختصة في تنظيم العملية التعليمية، ساهمت في تخفيف آثار ذلك الانقطاع، ويبقى على عاتق أبناءنا الطلاب وبناتنا الطالبات، الاهتمام بالتحصيل العلمي والالتزام بالتعليمات الصحية والتكاتف في هذه المرحلة من أجل تجاوز آثار الجائحة والانقطاع عن الحضور ".

جاء ذلك خلال استقبال سموه بمكتبه بديوان الإمارة اليوم الإثنين مدير عام تعليم المنطقة الشرقية الدكتور سامي العتيبي يرافقه عدد من القيادات التعليمية بالمنطقة.

وقدم العتيبي لسمو أمير المنطقة الشرقية تقريراً عن بداية العام الدراسي والخطط التي اتخذتها إدارة التعليم بالمنطقة لضمان سير العملية التعليمية في ظل الظروف الصحية الراهنة.

حضر الاستقبال الدكتور سعيد الزهراني مساعد المدير العام للخدمات المساندة والدكتور عبدالرحمن الزهراني مساعد المدير العام للشئون التعليمية للبنين والأستاذ محمد شاطري مساعد المدير العام للشئون المدرسية والأستاذة فاطمة الفهيد مساعد المدير العام للشئون التعليمية للبنات والأستاذ سعيد الباحص مدير إدارة الإعلام والإتصال، والطلاب "منصور العيسى وفارس الغشام" والطالبات "جودي آل عمرة وشذى الشهراني".