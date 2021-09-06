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سعر "برنت" ينخفض بنسبة 0.96%

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محمد بن مسعود - الدمام - وصل إلى 71.91 دولارًا أمريكيًّا للبرميل

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم، بنسبة 0.96%؛ مما يعادل 0.70 دولار أمريكي؛ ليصل إلى 71.91 دولارًا أمريكيًّا للبرميل.

كما تراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 0.98%، ليستقر عند 68.61 دولارًا أمريكيًّا.

06 سبتمبر 2021 - 29 محرّم 1443 12:21 PM

وصل إلى 71.91 دولارًا أمريكيًّا للبرميل

سعر "برنت" ينخفض بنسبة 0.96%
وكالة الأنباء السعودية (واس)

انخفض سعر برميل نفط خام القياس العالمي "برنت" للعقود الآجلة اليوم، بنسبة 0.96%؛ مما يعادل 0.70 دولار أمريكي؛ ليصل إلى 71.91 دولارًا أمريكيًّا للبرميل.

كما تراجع سعر برميل نفط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للعقود الآجلة بنسبة 0.98%، ليستقر عند 68.61 دولارًا أمريكيًّا.

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، سعر "برنت" ينخفض بنسبة 0.96% ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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