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شكرا لقرائتكم القبض على شخص بحوزته 56 كجم حشيش بمحافظة القنفذة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-06
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القبض على شخص بحوزته 56 كجم حشيش بمحافظة القنفذة
متابعات الخليج 365 - واس
تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة من القبض على شخص بحوزته (56) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر بمحافظة القنفذة.
وصَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن دوريات الأمن بالمنطقة قبضت على مواطن في العقد الثالث من العمر، بمحافظة القنفذة، ضبط بحوزته (56) كيلو جرامًا من مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
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