الحصيني: اليوم الاثنين أول أيام موسم الصفري

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

أوضح الباحث في المناخ والطقس عبدالعزيز الحصيني، أن اليوم الاثنين 1443/1/29هـ أول أيام موسم الصفري الذي يستمر 27 يوماً.

وقال عبدالعزيز الحصيني، عبر حسابه في “تويتر”، إنه هو الحد الفاصل بين شدة الحر اللاهب والحر الهازل وهما نجمان الجبهة والزبرة وأول أنواء الخريف فعلياً لهذا العام واِخْتَلَفَ بأسباب تسميته بالصفري فقد قيل اصفرار السماء وقيل اصفرار الأجساد وذلك لكثرة أمراض الحمى.

وأشار إلى أن أول نجوم الصفري وثاني نجوم سهيل وأول أيام الخريف فعلياً ونهاية فصل الصيف لهذا العام هو الجبهة أيامها “14” يوماً؛ حيث يعتدل الجو في الليل تدريجياً مع بقاء الجو حاراً مقبولاً رغم حرارته في”الظهيرة”، ومطره نافع قيل ما امتلاء وادٍ في نوء الجبهة إلا امتلأ عشباً.

‏وأفاد “الحصيني” أنه يبدأ فيها أول صرام النخيل، تغرس فيه فسائل النخيل وشتل الأشجار وتزرع الخضار، “وقالوا : إذا طلعت الجبهة انكسر الحر وامتد الظمأ، وتباعدت الإبل في مراعيها.. تقول العرب : إنه ما اجتمع مطر الثريا في الوسمي ومطر الجبهة في الربيع إلاّ كان ذلك العام تام الخصب كثير الكلأ”.

وذكر أن القسم الشمالي للأرض يبدأ فيه بالتعرض للبرودة تدريجياً “في بداية الخريف يكون بطيء” ويحدث أحياناً التصادم بين الكتل والجبهات الهوائية الباردة الآتية من العروض العليا مع الهواء الساخن الرطب المتواجد في طبقات الجو العالية المملكة؛ مما يُشكل حالة من عدم الاستقرار جوي.

‏واختتم أن أهل الشام يقولون “أيلول ذيله مبلول” كنايةً عن ازدياد فرصة الأمطار، لافتًا إلى أن في آخر الصفري ينصرف الحر نهاراً، وينهي فيه عن النوم تحت أديم السماء “النوم في مكان مكشوف” خاصة خارج المدن قد يسبب أمراض الزكام..وغيرها، تزامن مع الصفري هناك حالة ممطرة تؤثر على المملكة ومتوقع استمرارها.

توقعات طقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وتدن في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة وتمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما ترتفع نسبة الرطوبة خلال الليل وساعات الصباح الباكر على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط المملكة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.



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