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صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن دوريات الأمن بالمنطقة قبضت على مواطن في العقد الثالث من العمر، بمحافظة القنفذة، ضبط بحوزته (56) كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر.
ووفق المتحدث، فقد جرى توقيفه واُتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
06 سبتمبر 2021 - 29 محرّم 1443 11:32 AM
اتخذت بحقه الإجراءات النظامية وإحالته إلى جهة الاختصاصالقبض على مواطن عشريني بحوزته 56 كيلو حشيش بالقنفذة
صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، بأن دوريات الأمن بالمنطقة قبضت على مواطن في العقد الثالث من العمر، بمحافظة القنفذة، ضبط بحوزته (56) كيلو جراماً من مادة الحشيش المخدر.
ووفق المتحدث، فقد جرى توقيفه واُتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
، القبض على مواطن عشريني بحوزته 56 كيلو حشيش بالقنفذة ،
المصدر : الخليج 365
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