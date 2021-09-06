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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍ في مدى الرؤية على منطقة حائل ومحافظاتها.
وبيّن المركز أن التنبيه يشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، حيث تبدأ الحالة من الساعة العاشرة صباحاً، وتستمر حتى السادسة مساءً.
06 سبتمبر 2021 - 29 محرّم 1443 11:26 AM
حالة بدأت الساعة العاشرة صباحاً وتستمر حتى السادسة مساءًرياح وأتربة وتدنٍ في مدى الرؤية.. "الأرصاد" ينبّه حائل
نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍ في مدى الرؤية على منطقة حائل ومحافظاتها.
وبيّن المركز أن التنبيه يشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، حيث تبدأ الحالة من الساعة العاشرة صباحاً، وتستمر حتى السادسة مساءً.
، رياح وأتربة وتدنٍ في مدى الرؤية.. "الأرصاد" ينبّه حائل ،
المصدر : الخليج 365
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