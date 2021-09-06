، رياح وأتربة وتدنٍ في مدى الرؤية.. "الأرصاد" ينبّه حائل ،

محمد بن مسعود - الدمام - حالة بدأت الساعة العاشرة صباحاً وتستمر حتى السادسة مساءً

نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم، من رياح نشطة وأتربة مثارة وتدنٍ في مدى الرؤية على منطقة حائل ومحافظاتها.

وبيّن المركز أن التنبيه يشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة، حيث تبدأ الحالة من الساعة العاشرة صباحاً، وتستمر حتى السادسة مساءً.