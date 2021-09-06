، من "آي أو إس" لـ"أندرويد".. واتساب تعتمد تقنية "مفتاح النقل" الثورية لمستخدميها ،

محمد بن مسعود - الدمام - سيكون لزامًا على مستخدمي تطبيق التراسل الفوري استخدام خدمات التخزين السحابي

أعلنت منصة التراسل الفوري المشفر "واتساب" عن إطلاقها تقنية ثورية لـ"نقل" الدردشات من نظام تشغيل "آي أو إس" على هواتف "آيفون" إلى نظام تشغيل "أندرويد".

وكشف التقرير المنشور عبر موقع "تايمز نيوز ناو" عن إبرام واتساب اتفاقية مع الشركات المصنعة للهواتف الذكية، لتوفير "مفتاح النقل" الجديد من نوعه.

ويأتي هذا بعد يوم واحد من إعلان شركة "سامسونج" الكورية الجنوبية عن تضمين تقنية جديدة في هواتفها، تُمكّن من نقل الدردشات من حسابات مستخدمي "واتساب" على هواتف "آيفون" إلى هواتف سامسونج المختلفة.

وسيكون لزامًا على مستخدمي "واتساب" استخدام خدمات التخزين السحابي سواء في هواتف "آيفون" المعروفة باسم "آي كلاود" أو مختلف خدمات التخزين السحابي على "أندرويد" لنقل دردشاتهم بسهولة.

وقالت إدارة "واتساب": "سيمكن من خلال تلك التقنية الجديدة نقل كافة معلومات حسابك على واتساب بدءًا من صورة ملف التعريف إلى الدردشات الشخصية والجماعية، وسجل الدردشة، والوسائط والإعدادات".

ولكن ستحتاج الأجهزة التي ستخضع لعملية النقل الجديدة، إلى تحميل أحدث إصدارات "واتساب" قبل بدء عملية النقل.