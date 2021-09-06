- 1/6
- 2/6
- 3/6
- 4/6
- 5/6
- 6/6
عقد النواب والمساعدون من المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، اجتماعهم السادس عبر الاتصال المرئي.
وجرت، خلال الاجتماع، مناقشة البنود المعروضة على جدول أعمال الاجتماع، التي تهدف إلى تعزيز مسيرة التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون.
كما ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات، في مقدمتها مشروع النظام (القانون) الموحد للمحاكم العليا والتمييز لدول مجلس التعاون، ومقترح محكمة التمييز بمملكة البحرين بشأن تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي لعمل المحاكم، إضافة إلى الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك بين المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون، والوصول إلى عددٍ من التوصيات حيالها.
06 سبتمبر 2021 - 29 محرّم 1443 11:14 AM
جرت مناقشة البنود المعروضة على جدوله بهدف تعزيز مسيرة التعاون المشتركانعقاد الاجتماع الـ 6 للنواب والمساعدين بالمحاكم العليا والتمييز بدول "التعاون"
عقد النواب والمساعدون من المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم، اجتماعهم السادس عبر الاتصال المرئي.
وجرت، خلال الاجتماع، مناقشة البنود المعروضة على جدول أعمال الاجتماع، التي تهدف إلى تعزيز مسيرة التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون.
كما ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات، في مقدمتها مشروع النظام (القانون) الموحد للمحاكم العليا والتمييز لدول مجلس التعاون، ومقترح محكمة التمييز بمملكة البحرين بشأن تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي لعمل المحاكم، إضافة إلى الموضوعات الأخرى ذات الاهتمام المشترك بين المحاكم العليا والتمييز بدول مجلس التعاون، والوصول إلى عددٍ من التوصيات حيالها.
، انعقاد الاجتماع الـ 6 للنواب والمساعدين بالمحاكم العليا والتمييز بدول "التعاون" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر انعقاد الاجتماع الـ 6 للنواب والمساعدين بالمحاكم العليا والتمييز بدول "التعاون" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.