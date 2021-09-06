شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. فتاة تكشف عن موقف مؤثر لوالدها: حتى سيارتي لها نصيب من حنانه والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وثق مقطع فيديو، واقعة مؤثرة تكشف حنان الأب، حينما أقدم مواطن على وضع مظلة بيضاء اللون بجانب سيارة ابنته لحمايتها من حرارة الشمس.

وكشف الفيديو، عن الأب وهو يقف بجوار سيارة ابنته لوضع مظلة بجوارها كي تظلل عليها لحمايتها من أشعة الشمس، فيما وضعت الفتاة أغنية خلفية للفيديو جاءت كلماتها كالتالي "مافي شخص طيبته مافي أفدي قلبه الصافي من يشبهك يا بوي" .

وكتبت الفتاة على الفيديو، كلمات مؤثرة:"حتى سيارتي لها نصيب من حنانه" ، فيما تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الفيديو الذي لاقى إعجابهم.