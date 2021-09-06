شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الممرضة النيوزيلندية تكشف تفاصيل انقاذها لشاب تعرّض لحادث بالطائف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى):

روت الممرضة النيوزيلندية التي انقذت شاب تعرّض لحادث مروري بمدينة الطائف، كيفية تعاملها مع هذا الموقف.

وقالت الممرضة كارول خلال حديثها في برنامج "ياهلا" إنها فوجئت بالحادث الذي تعرّض له الشاب، وكانت تبحث عن المنطقة الآمنة لكي تتمكن من مساعدته، بعيدا عن الطريق.

وأشارت إلى أنها فحصت مدى وعي الشاب عند وصولها للتأكد من وعيه، حيث طلبت من المحيطين به عدم تحريكه.

وأكدت على أن أكثر الأشياء التي أعجبت بها في المملكة طريقة التعامل معها، والطقس الحار، قائلة : "التعامل مع الناس هنا جيد".

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