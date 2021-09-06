شكرا لمتابعة خبر عن "تعليم الحدود الشمالية" تكشف ملابسات شتم وكيل مدرسة لولي أمر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

كشفت إدارة التعليم بمنطقة الحدود الشمالية، مساء أمس الأحد، ملابسات مقطع فيديو متداول تحت عنوان: "وكيل مدرسة بالحدود الشمالية يشتم ويتلفظ على ولي أمر طالب".

وقالت إدارة التعليم في بيانها: "انطلاقًا من مبدأ الشفافية وإيضاح الحقائق وإشارة إلى المقطع المتداول، نوضح أن الحادثة قديمة وقبل أكثر من ست سنوات، وتم استكمال إجراءاتها وتم إنهاء وإغلاق ملفاتها من الجهات ذات العلاقة في ذلك الحين".

وأضافت في البيان: "نبيّن أن الحادثة أو ما يشابهها لم تتكرر في جميع مدارس المنطقة مؤكدين حرص الإدارة العامة للتعليم على نشر ثقافة الحوار التربوي ومتابعة ذلك بشكل مستمر".

وشددت على الجميع تحري الدقة والبعد عن تداول ما يثير الجدل، والتأكد من المعلومات، وصحتها ومصداقيتها، وتوقيتها من مصادرها الخاصة والرسمية.