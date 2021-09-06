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المرور: لا يمكن تسجيل مركبة باسم شخص لا يحمل رخصة قيادة

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الرياض - محمد عبدالله - أكد المرور السعودي عدم إمكانية تسجيل مركبة باسم شخص لا يحمل رخصة قيادة. مشيرًا إلى أن إصدار الرخصة يلزم إتمام صاحبها 17 سنة.

وذكر المرور –عبر تويتر- ردًا على استفسار من مواطنة بهذا الشأن، أنه «لتسجيل أي مركبة يلزم تسجيل مستخدم فعلي لديه رخصة قيادة، إذا كان مالك المركبة ليس لديه ذلك».

وقالت المواطنة في استفسارها: هل يمكن تسجيل مركبة باسم امرأة ليس لديها رخصة فيادة وعمل تفويض لسائق لديه رخصة؟.

من جهة أخرى، أوضح المرور أنه لاستخراج تصريح القيادة يلزم إتمام عمر 17 سنة.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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