حساب المواطن: متبق 3 أيام على إيداع دفعة سبتمبر

الرياض - محمد عبدالله - أعلن برنامج حساب المواطن، أنه متبق ثلاثة أيام على إيداع دعم دفعة شهر سبتمبر في حسابات المستفيدين.

وذكر البرنامج –عبر تويتر- أن الدعم للدفعة 46 (شهر سبتمبر 2021م* سيتم إيداعها يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر.

وكان حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج ذكر –عبر تويتر- ردًا على استفسارات من مواطنين بهذا الخصوص، أنه «يتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع».

وتابع «وسيتم صرف الدعم للدفعة السادسة والأربعين يوم الخميس بتاريخ 9 سبتمبر».

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