الجوازات تجدد التذكير بخطوات إسقاط العمالة المنزلية آليًا

الرياض - محمد عبدالله - جددت المديرية العامة للجوازات، التذكير بخطوات إسقاط العمالة آليًا، وذلك عبر منصة «أبشر» للخدمات الإلكترونية.

وقال الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر»: «يتم إسقاط العمالة المنزلية آلياً بخرج ولم يعد بعد مرور ٦ أشهر من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة أو بالتواصل من خلال خدمة "تواصل" عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية بعد ٣٠ يوماً من انتهاء صلاحية سريان التأشيرة».

وكانت المديرية العامة للجوازات قد أوضحت أن مدة صلاحية تأشيرة الخروج والعودة تحتسب من تاريخ أول خروج؛ حيث قالت: «إذا كانت تأشيرة الخروج والعودة محددة مدة صلاحيتها بالأشهر فيجب السفر خلال 3 أشهر من تاريخ إصدار التأشيرة -تحتسب مدة صلاحية تأشيرة الخروج والعودة من تاريخ أول خروج- تحتسب مدة صلاحية تأشيرة الخروج والعودة من تاريخ الإصدار إذا كانت محددة صلاحيتها بتاريخ أو مدة معينة».

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