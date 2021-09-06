الفرق الإسعافية للهلال الأحمر تتعامل مع 12 إصابة جراء حريق بالطائف

الرياض - محمد عبدالله - باشرت الفرق الإسعافية بالطائف مساء أمس بلاغا عن وجود حريق في عمارة سكنية في إحدى الأحياء السكنية.

وتفصيلاً، أوضح شادي الثبيتي المتحدث باسم الهلال الأحمر بالطائف أن غرفة العمليات تلقت البلاغ وبدورها تم توجيه ثلاث فرق إسعافية بقيادة القائد الميداني مهند الزهراني.

وأضاف أنه عند وصول الفرق باشرت فرق الدفاع المدني الحدث لحين تم إخلاء السكان وتسليم الحالات للفرق الاسعافية التي تم التعامل معها بتقديم الخدمة الإسعافية لعدد 12 شخص حيث اكتفى 10 أشخاص بالخدمة المقدمة لهم من قبل الهلال الأحمر السعودي ونقل حالتين للمستشفى بوضع مستقر للمستشفيات.

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