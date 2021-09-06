السديس يدشن مشروع تسجيل تلاوات أئمة الحرمين للمصحف الشريف

الرياض - محمد عبدالله - دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ‏الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، مشروع تسجيل تلاوات أئمة الحرمين الشريفين للمصحف الشريف، وذلك بحضور إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ عبدالله عواد الجهني، بالاستديو الصوتي الخاص بالحرمين الشريفين.

‏وقال السديس في بيان على الموقع الرسمي لرئاسة شؤون الحرمين: «جدير بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي التفرد بمثل هذه الأعمال المباركة التي من شأنها نفع عامة المسلمين والاستفادة منها، بالإضافة إلى نشر الرسالة العلمية والتوعوية والإرشادية للحرمين الشريفين».

كما أكد ‏أن هذا المشروع ما هو إلا بداية إلى العديد من الأعمال المباركة المماثلة له، والتي تأتي بدعم ولاة أمر هذه البلاد المباركة، سائلًا الله للجميع دوام التوفيق والسداد وأن يبارك في جهودهم وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم.

يذكر أن الرئيس العام دشن استديو الحرمين الشريفين، ليكون نافذة علمية وتوجيهية للعالم وجسراً من التواصل والتعاون.

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