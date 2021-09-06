الحيزان: اليوم أول أيام فصل الخريف وبداية الانخفاض التدريجي للحرارة

الرياض - محمد عبدالله - قال الباحث في الطقس والأرصاد، نزيه الحيزان، إن اليوم الاثنين هو أول أيام فصل الخريف في منزلة «الجبهة» ثانية منازل نجم سهيل، وأولى منازل فصل الخريف.

وأضاف الحيزان –عبر تويتر- أن الخروج من فصل الصيف لا يعني نهاية حرارة الطقس، بل هو بداية الانخفاض المتباطئ للحرارة.

وأشار إلى أنه خلال فصل الخريف، يتساوى طول الليل مع طول النهار، ثم يبدأ طول النهار بالتناقص تدريجياً، ويزداد طول الليل تدريجياً. ويميل الجو فيه إلى الاعتدال معظم الوقت، وتتخلله بعض موجات الحر، وبعض النسمات الباردة، خصوصاً في ساعات الليل والصباح الباكر.

وخلال الخريف تكون السماء غائمة جزئيا معظم الوقت، وقد تظهر فيه السحب السوداء أو الرمادية. وتهاجر فيه الطيور هربا من البرد القادم، وتبدأ بعض الحيوانات بالدخول في مرحلة البيات الشتوي، مثل الأفاعي والقوارض.

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