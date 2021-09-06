بالفيديو.. مختص يكشف عن أبرز مظاهر الغش في زيوت السيارات

الرياض - محمد عبدالله - أكد المختص في قطاع السيارات ماجد الشيخي، أبرز مظاهر الغش في زيوت السيارات، تتمثل 90% منها في الزيوت المغشوشة التي يُعاد تدويرها واستخدامها مرة أخرى.

وقال الشيخي في تصريحات للإخبارية، إن مصدر هذه الزيوت المغشوشة، هي تلك التي تم استخدامها والتخلص منها عند مراكز الصيانة، مشيرًا إلى ضرورة مراقبة الزيوت المستخدمة والتي يتم التخلص عند «البنشر».

وأضاف أن بعض «البناشر» قد لا يعلمون ما إذا كانت الزيوت التي يستخدمونها في السيارات قد سبق استخدامها في مركبات أخرى أم صالحة للاستخدام.

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