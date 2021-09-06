التعليم: 5 أهداف لمقررات المناهج الدراسية الإلكترونية الجديدة

الرياض - محمد عبدالله - أوضحت وزارة التعليم، أهداف إتاحة المقررات الإلكترونية للمناهج الدراسية الجديدة على الإنترنت، عبر منصة «مدرستي» لطلاب وطالبات التعليم العام.

ووفقًا لما نشرته وزارة التعليم عبر حسابها بموقع "تويتر" جاءت أهداف إتاحة المقررات الدراسية كالآتي:

ضبط جودة التعليم وتحسين نواتج التعلم.

تمكين القياس المعياري لنواتج التعليم.

تعزيز دافعية التعلم باستخدام وسائط متعددة.

تحقيق تكافؤ فرص الحصول على التعليم.

تمكين نماذج التعلم الإلكتروني لدعم استمرارية التعليم.

وكانت وزارة التعليم، قد أتاحت المقررات الإلكترونية للمناهج الدراسية الجديدة التي أقرتها خلال العام الدراسي الجديد 1443هـ عبر منصة «مدرستي» لطلاب وطالبات التعليم العام؛ وفق معايير التعليم الإلكتروني الصادرة عن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني من حيث التصميم والتفاعل والعدالة وإمكانية الوصول والقياس والتقويم.

وتضم المقررات الإلكترونية؛ المواد الدراسية الجديدة التي تمت إضافتها للمرة الأولى هذا العام، وهي المهارات الحياتية والأسرية، ومادة التفكير الناقد، واللغة الإنجليزية في منهجها المطوّر، كذلك التربية البدنية والدفاع عن النفس، والمهارات والتقنيات الرقمية.

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