الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-06

تعرف على أسعار الذهب اليوم الاثنين في السعودية

متابعات الخليج 365 - الرياض

شهدت أسعار الذهب بالمملكة، اليوم الاثنين، انخفاضاً طفيفاً عن الأسعار التي سجلتها أمس الأحد.

الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 220.03 ريال أي ما يعادل نحو 58.68 دولا، فيما سجل عيار 22 سعر 201.70 ريال أي ما عادل نحو 53.79دولار.

الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 192.53 ريال أي ما عادل نحو 51.34 دولار، بينما عيار 18 سجل 165.02 ريال أي ما عادل نحو 44.01 دولار.

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