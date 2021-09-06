السعودية | حادث تصادم مروع يودي بحياة مواطنين ويخلف 3 إصابات خطيرة بعسير (فيديو)

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق- رجال ألمع

تسببت السرعة العالية والتجاوز الخاطئ، في وقوع حادث مروري مروع، مساء أمس، الأحد، على طريق الحبيل- الدرب، بين مركبتين من نوع جيب؛ وخلف الحادث ورائه وفاتين و3 إصابات في حالة خطرة.

وأوضح المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير أحمد الألمعي، أن غرفة عمليات الهلال الأحمر بالمنطقة تلقت عند الساعه (١٨:٠١) من مغرب الأحد ٢٨/ ٠١/ ١٤٤٣هـ بلاغاً من أحد المواطنين يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق الحبيل- الدرب.

وأضاف: على الفور تم توجيه ثلاث فرق إسعافية، وعند وصولها تبين أنه الحادث عبارة عن تصادم لمركبتين نتج عنه وفاتين و٣ مصابين حالتهم الصحية خطرة وتم تقديم الخدمات الطبية الإسعافية ونقلهم إلى مستشفى الدرب العام.