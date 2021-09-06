شكرا لقرائتكم خبر عن حتى التاسعة.. تعرف على حالة الطقس اليوم بمناطق جيزان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول.

وأوضح أنها تشمل محافظات أبو عريش، وأحد المسارحة، والحرث، والدائر بني مالك، والريث، والطوال، والعارضة، والعيدابي، وصامطة، وصبيا، وضمد، وفيفا، وهروب، والدرب، وبيش، وجازان، وجزر فرسان، مبينا أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً.