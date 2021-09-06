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رياح وأتربة على المدينة المنورة تنتهي الـ 8 مساءً

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الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة هذا اليوم تضمن رياحا نشطة وسحبا رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز، أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظتي بدر ووادي الفرع، تبدأ الساعة الـ 1 ظهرا وتستمر حتى 8 مساء.

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها تضمن رياحا نشطة وأتربة مثارة على محافظة الحناكية، تشمل تأثيراتها تدنيا في مدى الرؤية تستمر حتى الساعة السادسة مساء.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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