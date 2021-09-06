شكرا لقرائتكم خبر عن رياح وأتربة على المدينة المنورة تنتهي الـ 8 مساءً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة هذا اليوم تضمن رياحا نشطة وسحبا رعدية، تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز، أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظتي بدر ووادي الفرع، تبدأ الساعة الـ 1 ظهرا وتستمر حتى 8 مساء.

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها تضمن رياحا نشطة وأتربة مثارة على محافظة الحناكية، تشمل تأثيراتها تدنيا في مدى الرؤية تستمر حتى الساعة السادسة مساء.