الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-06

رياح نشطة وسحب رعدية على منطقة المدينة حتى الـ8 مساء

متابعات الخليج 365 - واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة هذا اليوم – بمشيئة الله – تضمن رياحا نشطة وسحبا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظتي بدر ووادي الفرع ، تبدأ الساعة الـ 1 ظهرا وتستمر حتى 8 مساء .

كما أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيها تضمن رياحا نشطة وأتربة مثارة على محافظة الحناكية تشمل تأثيراتها تدنيا في مدى الرؤية تستمر حتى الساعة السادسة مساء.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وتدن في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة وتمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما ترتفع نسبة الرطوبة خلال الليل وساعات الصباح الباكر على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط المملكة.

حركة الرياح السطحية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

حالة الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.



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